В Бразилии легкомоторный самолет упал на жилой дом

В бразильском городе Белу-Оризонти легкомоторный самолет упал на жилое здание, в результате чего погибли два человека, передает BAQ.KZ со ссылкой на португальские медиа.

Уточняется, что одномоторный самолет врезался в трехэтажный жилой дом на северо-востоке города. Воздушное судно пробило стену здания, при этом его крылья оказались на парковке. Также произошла утечка топлива, которое разлилось на месте происшествия.

По предварительным данным пожарной службы, жертвами стали пилоты воздушного судна.