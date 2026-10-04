В Бразилии проходят президентские выборы

В Бразилии открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах. Гражданам предстоит также выбрать губернаторов штатов, депутатов Палаты представителей, Федерального сената и региональных законодательных собраний.

Голосование началось в 08:00 по местному времени. Правом голоса обладают более 158 млн бразильцев, а на пост президента претендуют 12 кандидатов.

Основная борьба разворачивается между действующим главой государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой и сенатором Флавиу Болсонару, представляющим правые силы. Согласно последним опросам общественного мнения, уровень поддержки обоих кандидатов составляет 45–48%.

Избирательные участки будут работать до 17:00 по местному времени.

Если ни один из кандидатов на пост президента не получит более 50% действительных голосов, в стране проведут второй тур. Он запланирован на 25 октября.