В Бразилии проходят президентские выборы
За пост главы государства борются действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару. В случае необходимости второй тур состоится 25 октября.
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В Бразилии открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах. Гражданам предстоит также выбрать губернаторов штатов, депутатов Палаты представителей, Федерального сената и региональных законодательных собраний.
Голосование началось в 08:00 по местному времени. Правом голоса обладают более 158 млн бразильцев, а на пост президента претендуют 12 кандидатов.
Основная борьба разворачивается между действующим главой государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой и сенатором Флавиу Болсонару, представляющим правые силы. Согласно последним опросам общественного мнения, уровень поддержки обоих кандидатов составляет 45–48%.
Избирательные участки будут работать до 17:00 по местному времени.
Если ни один из кандидатов на пост президента не получит более 50% действительных голосов, в стране проведут второй тур. Он запланирован на 25 октября.
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