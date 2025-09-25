  • 25 Сентября, 08:47

В Британии арестовали подозреваемого в кибератаке на аэропорты Европы

Сбой затронул работу Хитроу и других аэропортов

Фото: pixabay.com

В Великобритании арестован мужчина, подозреваемый в кибератаке, нарушившей работу ряда аэропортов Европы, включая лондонский Heathrow. Об этом сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

По данным ведомства, задержан мужчина около 40 лет в графстве Западный Сассекс. Его арестовали в рамках расследования инцидента, связанного с атакой на компанию Collins Aerospace, разработчика системы регистрации и обработки багажа.

Сотни рейсов по всей Европе оказались задержаны. В некоторых аэропортах пассажиров оформляли вручную - с помощью бумаги и ручки.

"Хотя этот арест является положительным шагом, расследование всё ещё находится на начальном этапе и не завершено", - отметил глава национального отдела по борьбе с киберпреступностью NCA Пол Фостер.

