В Великобритании арестован мужчина, подозреваемый в кибератаке, нарушившей работу ряда аэропортов Европы, включая лондонский Heathrow. Об этом сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

По данным ведомства, задержан мужчина около 40 лет в графстве Западный Сассекс. Его арестовали в рамках расследования инцидента, связанного с атакой на компанию Collins Aerospace, разработчика системы регистрации и обработки багажа.

Сотни рейсов по всей Европе оказались задержаны. В некоторых аэропортах пассажиров оформляли вручную - с помощью бумаги и ручки.