В Великобритании появилась необычная вакансия, которую уже называют "работой мечты" — с оговорками, сообщает BAQ.kz.

Организация Wildlife Trust of South and West Wales объявила набор волонтеров для работы на острове Скомер у побережья Уэльса. Основная задача — ежегодный ручной подсчет диких птиц, численность которых сокращается.

Формально речь идет не о работе, а о волонтерстве. Участникам предлагают бесплатное жилье, стипендию в размере 400 фунтов стерлингов (около 460 евро) и возможность провести несколько месяцев среди дикой природы, наблюдая за атлантическими тупиками, кайрами, гагарками и бакланами.

Однако есть и условия. Волонтерская смена длится три месяца. Доступны три периода: с конца марта по начало июля, с конца апреля по начало августа и с начала июля до конца сентября. Помимо мониторинга птиц, добровольцам предстоит встречать туристов, проводить краткие экскурсии, помогать с багажом, вести блог и социальные сети острова, а также участвовать в хозяйственных работах.

Работа требует хорошей физической формы: перемещения по тропам и скалам, уборка помещений и постоянная работа на открытом воздухе — вне зависимости от погоды. Осенью задачи меняются: вместо птиц волонтеры наблюдают за тюленями, кроликами и насекомыми.

Финансовая сторона символическая: 400 фунтов выплачиваются за всю трехмесячную смену и только после сдачи подробного отчета. Кроме того, остров практически полностью изолирован от внешнего мира — здесь нет магазинов, кафе и стабильного интернета, а сообщение с материком зависит от расписания лодок и погодных условий.

Тем не менее организаторы отмечают, что подобный формат подходит тем, кто хочет временно "выпасть" из привычной жизни, отдохнуть от цифрового шума и переосмыслить свои планы — в условиях тишины, ветра и дикой природы.