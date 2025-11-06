В Британии по ошибке выпустили на свободу двух заключённых — полиция ищет беглецов
Сегодня, 07:47
Британская полиция объявила в розыск двух заключённых, ошибочно освобождённых из тюрьмы Вандсворт в Лондоне, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. 24-летний Брахим Каддур-Шериф, гражданин Алжира, осуждённый за кражу и непристойное обнажение, и 35-летний Уильям Смит, приговорённый за мошенничество, были выпущены на свободу из-за сбоя в тюремной системе.
Инцидент вызвал новый скандал в пенитенциарной службе, которая уже столкнулась с критикой после аналогичного случая в октябре. Министр юстиции Дэвид Лэмми заявил, что "возмущён произошедшим", пообещав усилить проверки безопасности. По данным правительства, за год по ошибке были освобождены 262 заключённых — вдвое больше, чем ранее.
