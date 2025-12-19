В Брюсселе стартовал заключительный в 2025 году саммит лидеров Европейского союза. Главной темой встречи стало обеспечение финансовой поддержки Украины, включая возможное использование около 210 млрд евро замороженных российских активов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

В саммите принимают участие главы государств и правительств всех 27 стран — членов ЕС. Как сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта, на встрече также обсуждаются вопросы геоэкономики, расширения Союза и долгосрочного бюджета ЕС, однако украинская повестка занимает центральное место.

По словам Кошты, лидеры намерены принять окончательное решение по покрытию финансовых потребностей Украины на 2026–2027 годы. Еврокомиссия представила несколько вариантов, и обсуждение может продолжиться до достижения договорённости.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине потребуется около 137 млрд евро в указанный период. ЕС готов покрыть две трети этой суммы - 90 млрд евро. Среди рассматриваемых механизмов - финансирование через бюджет ЕС либо предоставление компенсационного кредита, обеспеченного замороженными российскими активами.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что использование таких активов в качестве обеспечения кредита рассматривается как европейское решение с равномерным распределением рисков между странами-участницами.

Обсуждение осложняется разными позициями государств ЕС. Бельгия, на территории которой в системе Euroclear хранится значительная часть замороженных средств, настаивает на чётком правовом обосновании и коллективной ответственности. Ряд стран выступает за альтернативные механизмы, тогда как Венгрия, Словакия и Чехия выражают несогласие с дополнительной финансовой помощью Украине.

Ожидается, что решение может быть принято квалифицированным большинством голосов.