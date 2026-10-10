В Брюсселе задержали 21 участника массового протеста
В общенациональной демонстрации, прошедшей в пятницу, приняли участие от 30 тыс. до 50 тыс. человек.
10 Октября 2026, 05:32
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10 Октября 2026, 05:3210 Октября 2026, 05:32
338Фото: Report
В Брюсселе полиция задержала как минимум 21 участника протестной акции. Среди них 13 несовершеннолетних. Об этом заявили представители городской полиции в социальных сетях.
По данным правоохранительных органов, трое человек были задержаны в административном порядке, ещё 18 — в судебном. В полиции не исключили, что число задержанных может увеличиться.
Во время столкновений с протестующими пострадал сотрудник полиции. Его госпитализировали.
Ранее сообщалось, что для разгона участников беспорядков полиция применила водомёты и слезоточивый газ.
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