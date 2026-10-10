В Брюсселе задержали 21 участника массового протеста

В Брюсселе полиция задержала как минимум 21 участника протестной акции. Среди них 13 несовершеннолетних. Об этом заявили представители городской полиции в социальных сетях.

По данным правоохранительных органов, трое человек были задержаны в административном порядке, ещё 18 — в судебном. В полиции не исключили, что число задержанных может увеличиться.

Во время столкновений с протестующими пострадал сотрудник полиции. Его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что для разгона участников беспорядков полиция применила водомёты и слезоточивый газ.