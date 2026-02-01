В Бурабае прошел международный ледовый забег
На территории Государственный национальный природный парк «Бурабай» состоялся международный забег по льду озера Бурабай, сообщает BAQ.kz.
Спортивное событие объединило любителей трейлраннинга из разных регионов Казахстана и зарубежных стран.
На старт вышли более 700 участников из 11 государств, включая Канаду, Японию, Перу, Швейцарию и Косово. Атлетам предстояло преодолеть дистанции прямо по льду озера, что придало соревнованиям особую атмосферу и сделало их одним из заметных зимних стартов в стране.
Организаторы отмечают, что ключевая задача мероприятия — популяризация здорового образа жизни и продвижение туристического потенциала Акмолинской области в зимний период.
Соревнования прошли на дистанциях 7, 14 и 21 километр. Также был организован отдельный старт по скандинавской ходьбе на 7 километров.
По итогам гонки на 21 км среди мужчин победу одержал Еркебай Аким из Жамбылской области (город Мерке), показавший результат 1 час 42 минуты. У женщин на этой дистанции лучшей стала Дана Айдосова — 2 часа 4 минуты.
На дистанции 14 км первым среди мужчин финишировал Жомарт Кумакбаев (1 час 6 минут). В женском зачете победила Флорида Минянова с результатом 1 час 27 минут.
В забеге на 7 км быстрее всех дистанцию преодолел Денис Степаненко — 32 минуты. Среди женщин первой стала Алена Маймескулова, завершившая дистанцию за 42 минуты.
Как подчеркнул руководитель управления туризма Акмолинской области Андрей Подгурский, регион активно поддерживает проведение крупных спортивных мероприятий в межсезонье, что способствует развитию событийного туризма, привлечению иностранных гостей и укреплению международного имиджа области.
