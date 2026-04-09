В Бурабае собрали 20 тонн мусора за один рейд
В Бурабайском районе прошел экологический рейд: участники акции собрали около 20 тонн мусора и выявили десятки нарушений.
Сегодня 2026, 19:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Polisia.kz
В Бурабайском районе Акмолинской области прошел экологический рейд в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан», передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Масштабные природоохранные мероприятия прошли на территории курортной зоны Бурабай. В акции приняли участие сотрудники полиции, представители госорганов и более 130 волонтеров.
Основной задачей стало очищение прибрежных и лесных территорий, а также популярных туристических мест, включая поляну Абылай хана.
По итогам рейда было собрано и вывезено порядка 20 тонн бытовых отходов. Это позволило снизить нагрузку на экосистему и улучшить санитарное состояние территории.
В ходе мероприятий сотрудники полиции выявили более 40 нарушений правил благоустройства и природоохранного законодательства.
«Основная цель таких рейдов - не только очистка территории, но и предотвращение появления новых стихийных свалок», - отметили организаторы.
Профилактика и контроль
Особое внимание было уделено профилактической работе. С отдыхающими и местными жителями проведены разъяснительные беседы.
Гражданам напомнили о недопустимости:
•разведения костров в неустановленных местах
•выброса мусора в природных зонах
•нарушения правил благоустройства
Отмечается, что подобные акции направлены на формирование экологической культуры и сохранение природы региона.
Работа в этом направлении будет продолжена - аналогичные рейды планируется провести и в других заповедных зонах.
