В Бурабайском районе Акмолинской области прошел экологический рейд в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан», передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Масштабные природоохранные мероприятия прошли на территории курортной зоны Бурабай. В акции приняли участие сотрудники полиции, представители госорганов и более 130 волонтеров.

Основной задачей стало очищение прибрежных и лесных территорий, а также популярных туристических мест, включая поляну Абылай хана.

По итогам рейда было собрано и вывезено порядка 20 тонн бытовых отходов. Это позволило снизить нагрузку на экосистему и улучшить санитарное состояние территории.

В ходе мероприятий сотрудники полиции выявили более 40 нарушений правил благоустройства и природоохранного законодательства.

«Основная цель таких рейдов - не только очистка территории, но и предотвращение появления новых стихийных свалок», - отметили организаторы.

Профилактика и контроль

Особое внимание было уделено профилактической работе. С отдыхающими и местными жителями проведены разъяснительные беседы.

Гражданам напомнили о недопустимости:

•разведения костров в неустановленных местах

•выброса мусора в природных зонах

•нарушения правил благоустройства

Отмечается, что подобные акции направлены на формирование экологической культуры и сохранение природы региона.

Работа в этом направлении будет продолжена - аналогичные рейды планируется провести и в других заповедных зонах.