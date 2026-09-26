В Бурабае зарубежные ученые обсудили историческую роль Большого Алтая в тюркской цивилизации

В Бурабае прошла III Международная научно-практическая конференция «Большой Алтай – прародина тюрков», объединившая ведущих ученых, историков, археологов, тюркологов, востоковедов и представителей академического сообщества из Казахстана и зарубежных стран.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек зачитал участникам конференции приветственный адрес Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В своем обращении Президент отметил особое историческое и культурное значение Алтая, подчеркнув его роль в формировании тюркского мира и цивилизационного наследия народов Центральной Евразии.

«Древний Алтай, будучи огромным по территории и уникальным по многообразию культурных традиций субконтинентом, занимает особое место в истории человечества как колыбель тюркского мира. На протяжении тысячелетий данный регион служил символом Алтайской цивилизации. Именно в этом территориальном пространстве зарождались общая мировоззренческая традиция, схожесть языков и культур народов Центральной Евразии», – говорится в приветственном адресе Главы государства.

С приветственным посланием Президента Российской Федерации Владимира Путина к участникам конференции выступил начальник Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере Владимир Бочарников.

В поздравлении отмечается вклад конференции в развитие научного сотрудничества, изучение тюркологии и алтаистики, а также сохранение духовного наследия народов Евразии.

«Отмечу, что в этом году конференция впервые проходит за пределами России – в Казахстане. За прошедшие годы она завоевала значительный международный авторитет, объединила вокруг своих задач ученых, деятелей культуры, представителей образовательной сферы, органов власти и общественности, признанных специалистов из разных стран. Убежден, что, продолжая добрые традиции предыдущих встреч, нынешняя конференция пройдет в атмосфере конструктивного, заинтересованного обсуждения и станет основой для совместных проектов, которые послужат дальнейшему укреплению межрегионального и международного гуманитарного сотрудничества», – отметил Владимир Бочарников, зачитав приветствие Президента Российской Федерации.

С приветственными словами к участникам конференции также обратились Государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев, заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев, президент Академии наук Монголии Содномсамбуу Дэмбэрэл и вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии РАН Николай Макаров.

В работе конференции приняли участие представители ведущих научных и образовательных организаций, исследовательских институтов и академического сообщества Казахстана, России, Кыргызстана, Монголии, Германии, Швеции, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Болгарии, Бельгии и США. Среди участников – известные историки, археологи, тюркологи, лингвисты и этнографы.

Цель конференции – обсуждение историко-культурного наследия тюркских народов, осмысление роли Большого Алтая в формировании тюркской цивилизации, а также развитие международного научного сотрудничества в области истории, археологии, языкознания, этнографии и образования.

Конференция продолжает международный научный диалог, посвященный изучению истоков тюркской цивилизации. Первые две конференции состоялись в 2024 и 2025 годах в Республике Алтай Российской Федерации.

Проведение третьей конференции в Казахстане было анонсировано Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в январе 2026 года на заседании Национального курултая. Глава государства отметил особое значение изучения общетюркской цивилизации и сообщил о планах провести международную конференцию совместно с российскими коллегами и представителями других стран.

На пленарном заседании были представлены доклады о Ботайской культуре как феномене степной цивилизации, развитии тюркских языков, преемственности Западнотюркского и Хазарского каганатов, а также сакрализации образа кагана в древнетюркской традиции.

В рамках тематических секций ученые рассмотрели ключевые этапы становления и развития тюркской цивилизации, процессы формирования тюркских государств и общностей, особенности развития языков и древнетюркской письменности. Значительное внимание было уделено археологическим материалам, позволяющим проследить исторические процессы на территории Большого Алтая, а также этнокультурным связям, традициям и вопросам сохранения историко-культурного наследия народов региона. Отдельно обсуждались языковые контакты и взаимодействие различных этнокультурных групп, историческая память и наследие Золотой Орды.

Секционные дискуссии стали площадкой для сопоставления результатов исследований, обмена научными подходами и обсуждения перспектив дальнейшего изучения истории, археологии, языкознания и культуры Большого Алтая. Особое значение участники придали развитию международного научного сотрудничества и дальнейшему комплексному исследованию историко-культурных процессов, связанных с тюркским миром.

По итогам конференции участники приняли резолюцию, в которой определены основные направления дальнейшей научной работы. В документе отмечена необходимость продолжения комплексных исследований историко-культурного наследия Алтая, в том числе его роли в этногенезе тюркских народов и становлении тюркской государственности.

Особое внимание уделено расширению сотрудничества между научными и образовательными организациями, развитию совместных исследований, экспедиций и международных научных мероприятий, а также представлению их результатов в международном научном пространстве. Отдельные положения резолюции направлены на сохранение и изучение общего историко-культурного наследия тюркских народов, развитие научно-просветительских инициатив и публикацию материалов конференции в виде научного сборника.