В Бурятии госпитализировали 43 человека с признаками кишечной инфекции
Причины вспышки пока не установлены.
В Бурятии зафиксировано массовое отравление, в результате которого 43 человека, включая 18 детей, были доставлены в больницу с симптомами острой кишечной инфекции, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, все пострадавшие госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.
"На данный момент зарегистрировано 43 случая заболевания, из них 18 — среди детей. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь", — уточнили в ведомстве.
Причины вспышки пока не установлены. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование, направленное на выявление источника инфекции и обстоятельств произошедшего. Роспотребнадзор отметил, что по итогам проверки будут приняты меры для предотвращения дальнейшего распространения заболевания.
