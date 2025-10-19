В Бурятии зафиксировано массовое отравление, в результате которого 43 человека, включая 18 детей, были доставлены в больницу с симптомами острой кишечной инфекции, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, все пострадавшие госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

"На данный момент зарегистрировано 43 случая заболевания, из них 18 — среди детей. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь", — уточнили в ведомстве.

Причины вспышки пока не установлены. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование, направленное на выявление источника инфекции и обстоятельств произошедшего. Роспотребнадзор отметил, что по итогам проверки будут приняты меры для предотвращения дальнейшего распространения заболевания.