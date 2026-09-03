В бюджет Кокшетау вернули 126 млн тенге после проверки цен на уличное освещение

Проект уличного освещения в Кокшетау обернулся возвратом 126 млн тенге в бюджет после того, как прокуратура выявила завышенную стоимость оборудования. Один светильник в договоре оценили в 80 тысяч тенге при рыночной цене около 52 тысяч, передает BAQ.KZ.

Проверка касалась проекта «Освещение улиц г. Кокшетау», реализованного по механизму государственно-частного партнерства.

В центре внимания оказалась стоимость материалов и оборудования. По данным прокуратуры, государственный партнер, которым выступало Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области, не представил экономического обоснования заявленных цен.

Самый показательный пример касается светильников мощностью 120 Вт. В договоре стоимость одной единицы составляла 80 тысяч тенге. Прокуратура сравнила эту сумму с рынком и установила, что аналогичный светильник стоил около 52 тысяч тенге.

Разница в 28 тысяч тенге на одной единице в масштабах проекта вылилась в 126 млн тенге переплаты.

В надзорном органе пришли к выводу, что стоимость проекта была искусственно завышена, а бюджетные средства выплачивались без достаточного экономического обоснования.

После прокурорского вмешательства всю сумму в размере 126 млн тенге взыскали обратно в доход государства.

Проверка показывает, насколько сильно итоговая цена инфраструктурного проекта может зависеть от стоимости отдельных позиций. В данном случае расхождение между договорной и рыночной ценой светильников стало основанием для возврата в бюджет девятизначной суммы.