В бюджет ЗКО вернули 77 млн тенге после проверки прокуратуры
27 Октября 2026, 18:39
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27 Октября 2026, 18:3927 Октября 2026, 18:39
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Прокуратура Таскалинского района Западно-Казахстанской области выявила факт занижения НДС одной из компаний.
В ходе анализа налоговой отчетности и электронных счетов-фактур установлено, что ТОО «J» занизило сумму налога на добавленную стоимость. При этом уполномоченный орган своевременно не принял необходимых мер по уведомлению компании о выявленных нарушениях.
После вмешательства прокуратуры нарушения устранили, а в государственный бюджет обеспечили поступление 77 млн тенге налоговых платежей.
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