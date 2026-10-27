В бюджет ЗКО вернули 77 млн тенге после проверки прокуратуры

Прокуратура Таскалинского района Западно-Казахстанской области выявила факт занижения НДС одной из компаний.

В ходе анализа налоговой отчетности и электронных счетов-фактур установлено, что ТОО «J» занизило сумму налога на добавленную стоимость. При этом уполномоченный орган своевременно не принял необходимых мер по уведомлению компании о выявленных нарушениях.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранили, а в государственный бюджет обеспечили поступление 77 млн тенге налоговых платежей.