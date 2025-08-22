В Чарынском государственном национальном природном парке фотоловушка зафиксировала уникальный момент: одновременно к водопою пришли джейраны и стервятник, передает BAQ.KZ. Оба вида занесены в Красную книгу Казахстана.

Специалисты отмечают, что подобное соседство — редкость. Джейраны предпочитают открытые степи, а стервятники обычно обитают на каменистых склонах и скалах. Тем ценнее кадр, который показывает богатое биоразнообразие парка.

Появление двух разных редких животных в одном кадре ярко свидетельствует о богатом биоразнообразии Чарынского национального парка и эффективности мер по охране природы, — сообщили в пресс-службе нацпарка.

Экологи считают, что такие наблюдения подтверждают: создаваемые условия позволяют краснокнижным видам чувствовать себя в безопасности.