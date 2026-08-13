В Чарынском национальном парке впервые окольцевали птенца черного грифа и установили на него GPS/GSM-трекер. Теперь орнитологи смогут наблюдать, куда отправится молодая птица после вылета из гнезда, где будет останавливаться и какие территории выберет для зимовки, передает BAQ.KZ.

Мечение провели 25 июля при участии специалистов BRCC и RRRCN. Легкий передатчик позволяет получать координаты птицы и постепенно собирать ее маршрут практически без вмешательства человека.

Для Казахстана такая работа началась сравнительно недавно. В 2024 году специалисты BRCC впервые в стране оснастили GPS-трекерами трех черных грифов. Сейчас в рамках программы помечены уже восемь птиц.

Для Чарынского парка нынешнее мечение стало первым

Черный гриф, или Aegypius monachus, относится к крупнейшим хищным птицам Евразии. Длина взрослой птицы может превышать метр, вес достигает 12,5 килограмма, а размах крыльев приближается к трем метрам. Основу его питания составляет падаль.

Несмотря на внушительные размеры, за перемещениями этих птиц после вылета из гнезда наблюдать непросто. Спутниковые передатчики дают орнитологам возможность проследить дальние перелеты молодых грифов и понять, где они проводят зиму. Подобное мечение продолжается в Казахстане и других странах Центральной Азии.

По данным IUCN, черный гриф имеет статус вида, близкого к уязвимому, а его мировая численность сокращается.

Теперь у орнитологов появился еще один маршрут для наблюдения. Птенец из Чарынского нацпарка должен показать, куда молодые черные грифы из этой части Казахстана отправляются после взросления.