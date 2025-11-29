  • 29 Ноября, 00:37

В частной школе Санкт-Петербурга обрушился потолок, пострадал рабочий

Ученики и сотрудники образовательного учреждения в результате происшествия не пострадали.

Сегодня, 00:16
Фото: Pixabay.com

В частной школе в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга обрушился потолок, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Telegram-канал 78.

Инцидент произошёл в одноэтажной учебной пристройке на Средней Подьяческой улице, прямо над входом. Под обломками оказался 50-летний рабочий, его срочно госпитализировали для обследования.

По словам директора школы, ученики и сотрудники образовательного учреждения в результате происшествия не пострадали. Причины обрушения сейчас выясняют специалисты.

