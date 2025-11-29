В частной школе Санкт-Петербурга обрушился потолок, пострадал рабочий
Ученики и сотрудники образовательного учреждения в результате происшествия не пострадали.
Сегодня, 00:16
58Фото: Pixabay.com
В частной школе в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга обрушился потолок, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Telegram-канал 78.
Инцидент произошёл в одноэтажной учебной пристройке на Средней Подьяческой улице, прямо над входом. Под обломками оказался 50-летний рабочий, его срочно госпитализировали для обследования.
По словам директора школы, ученики и сотрудники образовательного учреждения в результате происшествия не пострадали. Причины обрушения сейчас выясняют специалисты.
