В частной школе в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга обрушился потолок, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Telegram-канал 78.

Инцидент произошёл в одноэтажной учебной пристройке на Средней Подьяческой улице, прямо над входом. Под обломками оказался 50-летний рабочий, его срочно госпитализировали для обследования.

По словам директора школы, ученики и сотрудники образовательного учреждения в результате происшествия не пострадали. Причины обрушения сейчас выясняют специалисты.