В Чехии продолжается крупнейшая за десятилетия вспышка гепатита A — болезнь уже унесла жизни 32 человек, а число заражённых превысило 3 тысячи, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. По данным СМИ, эпидемия всё ещё не достигла пика, и масштабы заражения растут практически каждый день.

Вспышка началась весной среди бездомных и людей с зависимостями, но быстро вышла за пределы уязвимых групп и охватила весь спектр населения. Теперь вирус добрался и до рождественских рынков: власти города Божи-Дар у границы с Германией ещё три недели назад выпустили экстренное предупреждение о необходимости строгой гигиены. На пражских ярмарках продавцы работают в перчатках и дезинфицируют прилавки, однако риск заражения остаётся высоким — многие посетители попросту игнорируют санитайзеры.

Гепатит A передаётся через контакт с загрязнёнными поверхностями, а первые симптомы обычно появляются только через месяц. Всё это время человек может не догадываться о болезни, но уже быть заразным. Президент Чешской медицинской палаты Милан Кубек отмечает: нынешняя вспышка — самая масштабная с 1979 года. Власти призывают жителей к усиленной гигиене и вакцинации, чтобы сдержать распространение инфекции.