В Чехии в Ческе-Будеевицком крае произошло столкновение скоростного и пассажирского поездов, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство ČTK.

По предварительным данным, пострадали около 40 человек.

В сообщении отмечается, что двое пассажиров получили тяжелые травмы. У остальных ранения легкой степени. На данный момент причина аварии не установлена — специалисты продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Для ликвидации последствий инцидента на место были оперативно направлены семь спасательных бригад и вертолет. Пострадавшим оказана медицинская помощь, движение на участке временно ограничено.

Следственные органы продолжают работу, а власти региона ожидают результаты экспертизы, чтобы установить точную причину столкновения.