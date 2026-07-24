В Чехии поезд столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие
При столкновении пострадали четыре человека.
24 Июля 2026, 04:38
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24 Июля 2026, 04:3824 Июля 2026, 04:38
104Фото: Report
На железнодорожном переезде в Добронице (Чехия) столкнулись пассажирский поезд и грузовик.
Как сообщают чешские медиа, на место происшествия вылетел вертолет.
"В результате аварии пострадали четыре человека. Мужчина в грузовике получил серьезные травмы и после оказания ему неотложной медицинской помощи был доставлен вертолетом в больницу Ческе-Будеёвице", - сообщили в экстренных службах.
Всего в поезде находились 20 человек. Пожарные эвакуировали пассажиров из поезда.
Полиция проводит расследование обстоятельств аварии. Движение по трассе Йиглава - Табор остановлено.
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