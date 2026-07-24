В Чехии поезд столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие

На железнодорожном переезде в Добронице (Чехия) столкнулись пассажирский поезд и грузовик.

Как сообщают чешские медиа, на место происшествия вылетел вертолет.

"В результате аварии пострадали четыре человека. Мужчина в грузовике получил серьезные травмы и после оказания ему неотложной медицинской помощи был доставлен вертолетом в больницу Ческе-Будеёвице", - сообщили в экстренных службах.

Всего в поезде находились 20 человек. Пожарные эвакуировали пассажиров из поезда.

Полиция проводит расследование обстоятельств аварии. Движение по трассе Йиглава - Табор остановлено.