В Нове-Место (Чехия) завершился этап Кубка мира по биатлону, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК Казахстана.

В первый соревновательный день состоялась индивидуальная гонка среди мужчин.

В этом виде программы Владислав Киреев занял 37-е место, Асет Дуйсенов финишировал 70-м, а Александр Мухин расположился на 75-й позиции. У женщин в этом виде программы Милана Генева финишировала на 70-м месте, Дарья Климина стала 84-й, Айша Ракишева - 85-й.

В одиночной смешанной эстафете национальная сборная заняла 17-е место.

Казахстан представили Вадим Куралес и Милана Генева. Александр Мухин, Кирилл Бауэр, Айша Ракишева и Дарья Климина показали 16-й результат в смешанной эстафете.

Отметим, что данный этап Кубка мира стал последним крупным международным стартом перед Олимпийскими играми 2026 года.