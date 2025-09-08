По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в городе Бар (Черногория) задержаны двое граждан Казахстана, находившихся в международном розыске с целью ареста и экстрадиции, передает BAQ.KZ.

Они подозреваются в совершении тяжких преступлений, включая незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ с целью сбыта, склонение к их потреблению, участие в организованной преступной группе и дачу взятки должностному лицу.

Следствие установило, что в начале 2024 года подозреваемые организовали интернет-магазин по продаже наркотических и психотропных веществ через мессенджер Telegram. По преступной схеме они подбирали соучастников через объявления о приёме курьеров, а также координировали и финансировали всю незаконную деятельность.

В настоящее время задержанные находятся под стражей на территории Черногории.