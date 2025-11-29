В Черном море загорелся нефтеналивной танкер, экипаж не покидал судно
Не исключается версия о возможном внешнем воздействии.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Черном море у берегов Турции загорелся нефтеналивной танкер VİRAT. Инцидент произошёл примерно в 35 морских милях от берега. По данным Главного управления судоходства Турции, экипаж судно не покидал, состояние всех 20 членов команды оценивается как удовлетворительное, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Согласно информации ведомства, после получения сигнала о пожаре в район происшествия были незамедлительно направлены спасательные службы и пожарно-буксировочное судно.
"Ситуация на борту остаётся нормальной. На случай чрезвычайной ситуации в район направлено пожарно-буксировочное судно", — сообщили в управлении судоходства.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Не исключается версия о возможном внешнем воздействии.
Ранее стало известно, что в Черном море на танкере Kairos, следовавшем в российский порт Новороссийск, произошёл взрыв в машинном отделении, после чего начался пожар. На борту находились 25 человек, их эвакуировали. По предварительным данным, судно могло натолкнуться на мину, в связи с чем возникла угроза затопления.
Несмотря на происшествия, судоходство через Босфор продолжается.
Самое читаемое
- 200 млрд тенге выделят на программу "Өрлеу"
- Нацбанк обновил курсы валют на 28 ноября
- Новое поколение педагогов: как молодые учителя меняют современное образование Казахстана
- Криштиану Роналду стал совладельцем международного бойцовского промоушена
- Экономика Казахстана "на перегреве"? Эксперт объяснил, что стоит за предупреждением МВФ