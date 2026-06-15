В честь Дня работников средств массовой информации Федерация шахмат Казахстана совместно с АО «Qazcontent» организует шахматный турнир «QAZCONTENT OPEN 2026»

Турнир состоится 20 июня 2026 года в коворкинге Spaces (г. Астана, микрорайон Самал, 11).

Регистрация участников начнётся с 09:00.



QAZCONTENT OPEN 2026 Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров, c применением компьютерной программы «Swiss-Manager». 4 лучших участника выходят в полуфинал и сыграют по нокаут системе. К участию приглашаются журналисты, сотрудники телевизионных, печатных, радио и интернет СМИ, а так же блогеры и инфлюенсеры. Данный турнир проводится при поддержке Национальной конфедерации работодателей «PARYZ».



Победителей ждут дипломы, ценные подарки и призовой фонд:

• 1-е место — 500 000 тенге

• 2-е место — 200 000 тенге

• 3-е место — 100 000 тенге



Победители также получат дипломы и памятные подарки. Все результаты будут опубликованы на международной шахматной платформе Chess-Results.com.



Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке:

https://arshat.kz/chess.html



Регистрация завершается 18 июня 2026 года в 18:00.



К участию допускаются лица, имеющие блиц-рейтинг ФИДЕ не выше 2000 на дату начала турнира, не являющиеся профессиональными шахматистами и не осуществляющие тренерскую деятельность по шахматам.



Приглашаем представителей СМИ принять участие и провести незабываемый интеллектуальный день в кругу коллег и единомышленников!