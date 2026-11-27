В четырех районах Астаны в пятницу, 27 ноября, временно отключат электричество. В одних домах света не будет около получаса, в других – практически весь рабочий день. Отключения связаны с техническими работами на электросетях, проверкой оборудования и обрезкой деревьев, передает BAQ.KZ со ссылкой на АО «Астана-РЭК».

Район Есиль

С 09:00 до 13:00 электричества не будет в ЖК Grand Turan Comfort по проспекту Туран: 41а, 41/1, 43, 43а, 43б, 43в, 43/1 и 43/3.

С 14:00 до 16:30 отключения затронут следующие адреса:

ЖК Panorama Park – Улы Дала, 41, 41а, 41б, 41в, 41/3, 41/4;

ЖК «Шабыт» – проспект Туран, 44/2;

ЖК «Времена года. Лето» – проспект Кабанбай батыра, 48б, 48/5, 48/7, 48/8, 48/9;

улица Сауран, 15/4.

По этим адресам специалисты проверят системы резервного электроснабжения и дизель-генераторные установки.

Район Сарыарка

Самое продолжительное отключение запланировано с 08:00 до 16:30 по двум адресам: проспект и.

С 08:30 до 11:30 света не будет по проспекту Республики, 47.

С 09:00 до 17:00 электричество отключат на улицах Берел, Сарыбулакская, Бекетай, Сеченова, Маскеу и в переулке Катченко.

Здесь энергетики займутся подключением кабельных линий и переносом линии электропередачи.

Район Нура

На улице Култегин, 1, электричество отключат дважды: с 08:30 до 09:00 и с 11:30 до 12:00. Это необходимо для проведения монтажных работ.

Район Алматы

С 13:30 до 16:30 без электричества останутся отдельные участки жилого массива Юго-Восток – улицы Сарын, Тайказан, Кокжелек, Озбек Али Жанибек, Кобыз, Бесшалкар и переулок Сарыагаш.

Причина отключения – обрезка веток деревьев возле линий электропередачи.

Уточнить информацию об отключениях или сообщить об отсутствии электричества после завершения работ можно по номеру 109 или через Telegram-бот @ikomek109_astanabot