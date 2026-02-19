В четырех регионах Казахстана временно ограничили движение на республиканских трассах. По данным на 18:00 19 февраля, проезд закрыт на пяти участках автодорог из-за неблагоприятных погодных условий, передает BAQ.KZ.

Ограничения введены в области Абай, Восточно-Казахстанской, Улытау и Кызылординской областях.

В области Абай движение приостановлено на участке трассы «Граница КНР — Майкапшагай — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» между Семей и Калбатау.

В Восточно-Казахстанской области закрыты два направления: дорога «Усть-Каменогорск — Риддер — граница РФ» на участке Белоусовка — Риддер, а также трасса «Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ» на отрезках Глубокое — Шемонаиха.

В области Улытау движение ограничено на дороге «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» от границы Кызылординской области до Жезказгана.

В Кызылординской области перекрыт участок этой же автодороги от Кызылорды до границы области Улытау.

Для содержания и очистки трасс задействовано 906 единиц специальной техники. Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов и воздержаться от поездок по закрытым направлениям до снятия ограничений.