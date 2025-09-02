В госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили об изменении адресов дежурных Центров обслуживания населения (ЦОН) в четырёх крупных городах — Астане, Алматы, Таразе и Костанае.

В пресс-службе призвали граждан заранее уточнять актуальную информацию перед визитом, чтобы избежать неудобств. Дежурные ЦОНы работают по привычному графику: в будние дни с 9 утра до 8 вечера, а по субботам — с 9 утра до 13 часов дня.

Специальные дежурные ЦОНы, обслуживающие в том числе владельцев транспортных средств, принимают заявления с 9 утра до 6 вечера, а готовые документы выдают до 8 вечера. По субботам приём заканчивается в полдень, а выдача документов — в час дня.

Все подробности об обновлённых адресах и режиме работы можно узнать на сайте egov.kz, в мобильном приложении Digital Agent или по бесплатному номеру 1414.