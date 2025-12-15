В Чили проходит второй тур президентских выборов — по всей стране открылись более трех тысяч избирательных участков. Как сообщают зарубежные СМИ, ожидаемая явка может достигнуть 85%, передаёт BAQ.KZ.

Высокий уровень участия объясняется обязательным характером голосования: за необоснованный отказ от участия гражданам грозят штрафы свыше 100 тысяч чилийских песо.

За пост президента борются два кандидата с противоположными политическими взглядами. Левоцентристскую правящую коалицию "Единство для Чили" представляет Жанетт Хара, победившая в первом туре. В своей программе она делает акцент на улучшении условий труда, поддержке малого бизнеса, повышении пенсий, снижении тарифов на электроэнергию и расширении жилищного строительства. Также Хара предлагает усилить пограничный контроль с привлечением армии.

Ее соперником является лидер ультраконсервативной Республиканской партии Хосе Антонио Каст. Он выступает за сокращение государственных расходов, снижение корпоративных налогов и ужесточение мер по борьбе с нелегальной миграцией и преступностью.

По итогам первого тура Жанетт Хара получила 26,85% голосов, Хосе Антонио Каст — 23,92%.