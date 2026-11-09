В Чувашии нашли тела пяти человек, погибших при падении автомобиля в реку

В российском Новочебоксарске обнаружили тела всех пяти человек, находившихся в автомобиле, который упал в реку Цивиль. Последних двух погибших извлекли из воды спасатели.

По информации регионального управления Следственного комитета России, ранее из реки достали тела трёх человек. После обнаружения ещё двух погибших личности всех пятерых установили.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 6 ноября. В автомобиле находились трое мужчин и две девушки. Компания местных жителей уехала на машине, после чего связь с ними пропала. Родственники обратились в полицию с заявлением об исчезновении близких.

Позже на месте происшествия обнаружили следы автомобиля, ведущие к обрыву у реки.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и проводят судебно-медицинские экспертизы.