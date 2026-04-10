Власти России повысили уровень чрезвычайной ситуации в Дагестане и Чечне с регионального до федерального из-за последствий сильных ливней и паводков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на заседании правительственной комиссии. По его словам, решение принято в связи с масштабом последствий стихии.

Куренков прибыл в Дагестан для координации работ по ликвидации последствий наводнения. По данным главы республики Сергея Меликова, в регионе от паводков пострадали более 6,2 тысячи человек.

Отмечается, что по решению президента России Владимира Путина создана отдельная правительственная комиссия по ликвидации последствий стихии. В её состав вошли руководители федеральных органов исполнительной власти и главы пострадавших регионов.

Дальнейшая работа по устранению последствий чрезвычайной ситуации будет проводиться в рамках деятельности этой комиссии.