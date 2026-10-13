В Дании могут разрешить учителям применять "физическую силу" для порядка в школах

В Дании учителям могут разрешить физически удерживать учеников или выводить их из класса против их воли при определённых условиях. Соответствующий законопроект ещё должен одобрить парламент страны. Министр образования Дании Магнус Хеунике пояснил, что такие меры будут допустимы, если ученик представляет опасность для себя или окружающих либо серьёзно нарушает порядок на уроке.

При этом телесные наказания не предусматриваются.

Учителя не должны сомневаться в том, что им разрешено делать, когда ситуация обостряется. Ни один учитель не должен бояться быть уволенным за предотвращение насилия, — заявил министр.

Поводом для инициативы стали сообщения об участившихся случаях агрессивного и деструктивного поведения в школах. Согласно исследованию Датской инспекции труда, более четверти опрошенных учителей отметили, что стали чаще сталкиваться с подобным поведением учеников. Примерно в каждом пятом классе, по данным исследования, насилие направлено против учителей.