Датское правительство намерено запретить детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство Reuters.

Министр цифровизации Каролина Стейдж Олсен заявила, что власти намерены защитить детей от негативного влияния онлайн-платформ.

"Так называемые социальные сети процветают за счет кражи времени, детства и благополучия наших детей — и сейчас мы положим этому конец", — отметила она.

Согласно плану правительства, детям младше 13 лет доступ к отдельным платформам может быть предоставлен только с согласия родителей.

Инициатива последовала после обращения премьер-министра Метте Фредериксен, которая выразила обеспокоенность ухудшением психического здоровья детей из-за чрезмерного использования социальных сетей.

По данным властей, наиболее популярными платформами среди молодежи в Дании остаются Snapchat, YouTube, Instagram и TikTok.