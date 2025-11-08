В Дании планируют запретить использование соцсетей детям до 15 лет
Наиболее популярными среди молодежи в Дании остаются Snapchat, YouTube, Instagram и TikTok.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Датское правительство намерено запретить детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство Reuters.
Министр цифровизации Каролина Стейдж Олсен заявила, что власти намерены защитить детей от негативного влияния онлайн-платформ.
"Так называемые социальные сети процветают за счет кражи времени, детства и благополучия наших детей — и сейчас мы положим этому конец", — отметила она.
Согласно плану правительства, детям младше 13 лет доступ к отдельным платформам может быть предоставлен только с согласия родителей.
Инициатива последовала после обращения премьер-министра Метте Фредериксен, которая выразила обеспокоенность ухудшением психического здоровья детей из-за чрезмерного использования социальных сетей.
По данным властей, наиболее популярными платформами среди молодежи в Дании остаются Snapchat, YouTube, Instagram и TikTok.
Самое читаемое
- Контроль не спасёт: аналитики рассказали, почему бензин АИ-92 продолжит расти в цене
- Движение ограничено: на трассах Акмолинской и Павлодарской областей сильный гололёд
- Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
- Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA
- Казахстан объявил о намерении присоединиться к Соглашениям Авраама