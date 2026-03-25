  • В Дании правящая коалиция победила на досрочных парламентских выборах

Премьер-министр заявила о готовности остаться на посту на третий срок.

Сегодня 2026, 09:32
Фото: iStock

Правящая левоцентристская коалиция во главе с премьер-министром Метте Фредериксен победила на досрочных парламентских выборах в Дании, но не получила большинства, передает BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.

Блок из трёх партий набрал 84 из 179 мест в парламенте, оппозиция — 77. Фредериксен заявила о готовности остаться на посту премьера на третий срок.

Выборы прошли на фоне споров вокруг Гренландии, однако для избирателей ключевыми стали внутренние вопросы — налоги, цены и миграция.

