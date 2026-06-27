В Дании установлен новый температурный рекорд за всю историю наблюдений

В Дании зафиксирована самая высокая температура воздуха за всю историю метеонаблюдений. 27 июня столбики термометров поднялись до 37 градусов, обновив рекорд, державшийся более полувека.

По данным Датского метеорологического института, сначала температура достигла 36,6°C к северу от города Оденсе, что уже стало новым национальным максимумом с начала наблюдений в 1874 году. Позже на севере Орхуса была зарегистрирована температура 37°C.

На фоне аномальной жары рекордные температуры продолжают фиксироваться и в других странах Европы. Во Франции 23 и 24 июня стали самыми жаркими днями за всю историю наблюдений. Несмотря на постепенное ослабление жары в западной части страны, более чем в 60 департаментах продолжает действовать максимальный уровень погодной опасности.

Новый температурный рекорд также установлен в Германии. По данным национальной метеорологической службы, в населенном пункте Древиц (федеральная земля Саксония-Анхальт) температура воздуха достигла 41,5°C, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений в стране.