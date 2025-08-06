Зоопарк в датском Ольборге вызвал волну споров, предложив жителям сдавать здоровых, но "ненужных" домашних животных — таких как кролики, морские свинки, куры и даже миниатюрные лошади — на корм хищникам, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. Как заявили сотрудники учреждения, инициатива направлена на "воссоздание естественной пищевой цепи" и заботу о благополучии хищников в неволе.

Если у вас есть здоровое животное, от которого вы по каким-либо причинам вынуждены отказаться, вы можете пожертвовать его нам. Животные гуманно усыпляются квалифицированным персоналом и затем используются в качестве корма. Таким образом, ничто не пропадает зря — и мы обеспечиваем естественное поведение, питание и благополучие наших хищников", — предложил зоопарк в соцсетях.

Инициатива уже вызвала бурную реакцию в интернете. Некоторые комментаторы осудили такую практику, сочтя её этически неприемлемой. Другие же выступили в её защиту, утверждая, что это — более гуманная альтернатива уличной безнадзорности или бессмысленной эвтаназии. Впрочем, зоопарки Дании не впервые становятся объектами международной критики. Наиболее резонансный случай произошёл в 2014 году, когда в зоопарке Копенгагена был усыплен жираф Мариус — на глазах у посетителей, включая детей, его расчленили и скормили львам. Тогда зоопарк объяснил это необходимостью предотвратить инбридинг. Позже там же усыпили льва, львицу и двух их детенышей, не найдя им нового дома.