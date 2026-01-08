В деле и финпирамиде "HAS" появились новые эпизоды
Департаментом АФМ по Павлодарской области по заявлениям пострадавших от деятельности финансовой пирамиды "HAS" начато расследование по новым эпизодам, передает BAQ.KZ со ссылкой на АФМ.
В настоящее время поступило 125 заявлений от потерпевших с суммой ущерба свыше 821 млн тенге.
Кроме того, за счет средств вкладчиков организатором приобретено ТОО "A.D.A.M. group" с земельными участками в столице стоимостью 525 млн тенге, оформленное с целью сокрытия на его друга.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
- 6 января текущего года деяния подозреваемых квалифицированы: им инкриминируются создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, ее реклама, а также легализация денег и имущества, полученных преступным путем, - сообщили в АФМ.
Расследование продолжается.
Ранее суд приговорил организаторов пирамиды к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет. В счет возмещения ущерба потерпевшим судом обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1,2 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков. В числе взысканных активов — 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах.
Судебные исполнители уже произвели выплаты потерпевшим в сумме 300 млн тенге.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды "HAS", обратиться с заявлением в территориальные подразделения.
