В деле о двойном убийстве в Караганде обнаружено тело подозреваемого
Тело 39-летнего мужчины обнаружили в Актогайском районе.
В Карагандинская область обнаружили тело мужчины, подозреваемого в убийстве женщины и ребенка, передает BAQ.kz.
По данным полиции, в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Актогайский район найдено тело 39-летнего мужчины.
Как сообщили в департаменте полиции, предварительно установлено, что он покончил с собой, выстрелив из зарегистрированного на него оружия.
Ранее правоохранительные органы установили его причастность к убийству 38-летней женщины и ее дочери, тела которых были обнаружены 26 марта в одном из домов Караганды с признаками насильственной смерти.
Ранее правоохранительные органы установили его причастность к убийству 38-летней женщины и ее дочери, тела которых были обнаружены 26 марта в одном из домов Караганды с признаками насильственной смерти.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого установлена, принимаются меры по его задержанию. Следственными органами проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в полиции региона.
По факту происшествия расследуется уголовное дело. Следственные действия продолжаются.
