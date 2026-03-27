В Карагандинская область обнаружили тело мужчины, подозреваемого в убийстве женщины и ребенка, передает BAQ.kz.

По данным полиции, в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Актогайский район найдено тело 39-летнего мужчины.

Как сообщили в департаменте полиции, предварительно установлено, что он покончил с собой, выстрелив из зарегистрированного на него оружия.

“Предварительно установлено, что он покончил с собой, выстрелив из зарегистрированного на него оружия”, – рассказали в департаменте полиции города.

Ранее правоохранительные органы установили его причастность к убийству 38-летней женщины и ее дочери, тела которых были обнаружены 26 марта в одном из домов Караганды с признаками насильственной смерти.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого установлена, принимаются меры по его задержанию. Следственными органами проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в полиции региона.

По факту происшествия расследуется уголовное дело. Следственные действия продолжаются.