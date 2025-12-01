В Жамбылской области расследуют резонансный случай в перинатальном центре Тараза, где новорождённый ребёнок скончался спустя час после рождения, а его мать оказалась в реанимации. Родственники утверждают, что медики якобы требовали 20 тысяч тенге за проведение кесарева сечения. По факту смерти младенца и возможного вымогательства возбуждено уголовное дело. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким региона Ербол Карашукеев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Ранее управление здравоохранения сообщило, что все услуги в таких учреждениях бесплатны, назначена служебная проверка, привлечены независимые эксперты.

"Этот вопрос, наверное, нужно адресовать правоохранительным органам. Но поскольку ситуация касается региона, я с ней знаком. По последней информации, заявитель отозвал своё заявление. Человек, которого обвиняли во взяточничестве, также написал встречное заявление, что такого факта не было. Там есть свои давние разногласия, поэтому обе стороны заявление забрали", – сообщил он.

При этом глава региона отметил, что даже после отзыва заявлений проверка будет доведена до конца.