В Караганде появился новый сквер для отдыха горожан. Благоустроенная территория в Пришахтинске стала подарком предпринимателя Владимира Нефёдова к 30-летию Конституции Республики Казахстан. Сквер благоустроен за счёт частных инвестиций в рамках социальной ответственности бизнеса, передает BAQ.KZ.

"Уважаемые жители Пришахтинска, поздравляю вас с Днём Конституции! Это наш Основной закон, где расписаны все права и обязанности, в том числе и социальные гарантии. И сегодня открывается у нас новый сквер. Это частная инициатива жителя Владимира Нефёдова. Большое спасибо ему! Мы, конечно, поддержали эту идею. И теперь у жителей появилось новое место отдыха", — сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на открытии сквера.

По информации акимата, в Пришахтинске благоустраивается ещё один новый сквер – на улице Заслонова. Работы на площади почти 8000 кв. м выполняются за счёт инвестиций частной компании. Это очередной пример социальной ответственности бизнеса. Здесь уложена брусчатка, оборудованы детская и спортивная площадки, установлены лавочки и урны, высажены деревья.

После открытия сквера аким области осмотрел другие городские объекты, где продолжаются работы по благоустройству.

На площади Шахтёрской славы уложено 4500 кв. м брусчатки, реконструированы два фонтана и сам монумент, выполнена гидроизоляция подземного перехода и установлена современная система водоотведения.

На Арбате уложено почти 5000 кв. м гранитной брусчатки, облицованы подпорные стены, установлен новый поребрик, смонтировано 18 лавочек и подготовлено 22 основания для опор освещения.

Аким области побывал и на площади перед Театром Станиславского. Здесь благоустройство охватывает почти 3500 кв. м. Уже уложена гранитная плитка, установлены лавочки, урны и современный медиаборд. Завершающий этап включает монтаж остановочных павильонов, опор освещения и озеленение — здесь высадят можжевельники, сосны и вязы.

В городе в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" также завершается обновление территории перед памятником поэту Касыму Аманжолову. Здесь уложено 1100 кв. м брусчатки, установлены лавочки и урны казахстанского производства. В планах высадить многолетние кустарники.

Аким области отметил, что благоустройство общественных пространств влияет на облик города и качество жизни его жителей.