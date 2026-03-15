В Астане в этот день будут проводиться постановки, выставки, представления и другие мероприятия, направленные на популяризацию культурных ценностей, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В Национальной академической библиотеке в 11:00 откроется книжная выставка «Национальная ценность - национальная сущность». Цель – знакомство читателей с богатым культурным наследием казахского народа, повышение уважения к национальным ценностям и традициям у подрастающего поколения. На книжной выставке будут представлены произведения, посвященные национальному мировоззрению, обычаям и духовному наследию нашего народа. В частности, на выставочных полках расположатся такие труды, как «Салт-дәстүр сөйлейді», «Армысың, әз Наурыз», «Көктем», «Қош келдің, Наурыз», «Жаңа дәстүр, жаңа салт» Б. Дунгенбая, «Дәстүр» Б. Касымхана, «Көктем көңілі» Нуролла Газизова, «Дәстүрлі атаулар», «Қазақтың бата-тілек».

17 матра в концертном зале Дворца «Жастар» будет проходить театрализованное музыкальное представление «Наурыз. Жарықкүші». Юным зрителям покажут весеннюю музыкальную сказку.

Театрализованно-цирковой проект – не просто спектакль, а грандиозная притча о глобальном равновесии, сочетающая в себе современные технологии и древние легенды Великой Степи. Мероприятия пройдут на сцене Дворца «Жастар» по следующему графику: 16 марта в 11:00 — на русском языке, в 14:00 – на казахском языке 17 марта в 11: 00 – на казахском языке, в 14:00 — на русском языке.

КГУ «Руханият» организует открытый урок «Традиции – сокровище нации». Мероприятие направлено на углубление знаний о казахских обычаях и традициях в рамках курсов для взрослых жителей нашего города, организованных учреждением. Открытый урок раскрывает образовательное, духовное и культурное значение обычаев и традиций, способствует сохранению и распространению национального наследия.

19 марта в Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева состоится праздничное мероприятие «Мәдениет күні – шынайы дәстүр кеңістігі», посвящённое популяризации национальной культуры и традиций. В рамках мероприятия гости смогут познакомиться с духовными ценностями казахского народа и прочувствовать особую атмосферу Наурыза через национальное искусство, музыку и традиции.

В 19:00 часов Государственный театр драмы и комедии имени А.Мамбетова приглашает на историческую драму «Жас Абай». Постановка рассказывает о юности великого поэта, событиях, повлиявших на его судьбу, и любви. В программе спектакля прозвучат мелодичные произведения известных казахских композиторов, а на сцене выступят талантливые актеры театра.

В торгово-развлекательном центре Damu Mall 16 марта откроется национальная выставка рукоделия от пенсионеров Центра активного долголетия района Сарайшык.

В Центре успешно работает кружок национальных ремесел, сейчас его активно посещают около 80 пожилых людей. Они освоили технику шитья коврового искусства, научились оформлять картины натуральной шерстью, изготавливать сумки из тканей, подушки и многое другое. Все эти работы будут представлены на выставке в Damu Mall. Ремесленники центра активного долголетия района Сарайшык активно трудятся над возрождением национального искусства и его передачей будущим поколениям.

Вместе с тем в этот день в Школе искусств № 1 состоится концерт «Наурыз-Ұлыстың ұлы қүні!», в детской художественной школе – XXII Республиканский конкурс по декоративно-прикладному искусству «Туған жерім», а в школе искусств №2 – мероприятие «Мои традиции – священное сокровище».

В 14:00 часов 16 марта в многофункциональном комплексе «Tanym» акимата Астаны будет организовано праздничное мероприятие «Наурыз – Ұлыстың ұлы күні!». Участие в нем примут представители Управления образования города, акимата района Нура, руководители школ района, а также учащиеся и педагоги школ искусств №1 и №2. Концерт проводится в целях популяризации национальных традиций, духа Наурыз мейрамы, привития подрастающему поколению национальных ценностей, представления искусства творческих коллективов. Зрителей ждут национальные и современные музыкальные произведения, песни и кюи, танцевальные и вокальные номера. Свои таланты на сцене продемонстрируют ученики и педагоги школ искусств. Перед началом гостям вечера предложат отведать национальные блюда – бауырсаки, кумыс, курт и др. Это будет яркое культурное мероприятие, объединяющее искусство и национальные традиции, прославляющее дружбу и единство.

В Центре социального обслуживания «Шарапат» организуют выставку ручных работ в национальном стиле пенсионеров района.

В столичном Центре социального обслуживания «Қамқор» проведут познавательный час «Салт-дәстүр – асыл қазына». Участникам расскажут о ценностях, которые несут в себе национальные традиции, ведь если люди будут помнить традиции предков, они смогут сохранить свою культуру, язык и национальную идентичность.

В то же время на улицах города в рамках акции «Наурыз жылуы» волонтеры «Астана жастары» будут угощать жителей столицы чаем и бауырсаками.

Акция «Бауырсак объединяет» пройдет на набережной реки Есиль, у памятника Кенесары хана.