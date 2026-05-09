В День Победы в Астане воссоздали атмосферу фронтовых лет

В войсковой части 19132 Сил воздушной обороны руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов принял участие в мероприятии, посвященном Дню Победы, с приглашением семей военнослужащих, передает BAQ.KZ.

Его почетными гостями стали Народные герои генерал армии Мухтар Алтынбаев, генерал-майоры авиации Тохтар Аубакиров и Айдын Аимбетов, ветераны Вооруженных сил генерал-майоры авиации Жиентай Сандыбаев и Алсай Жуманов, генерал-майор Кайрат Садыков и другие.

В память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла руководитель оборонного ведомства и ветераны посадили на территории части саженцы деревьев.

– В годы войны на фронт ушли более 1 миллиона 200 тысяч казахстанцев. Половина из них не вернулись с поля боя. Мы никогда не должны забывать об этом. Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана – достойные продолжатели подвига старшего поколения. Миссия армии – крепить обороноспособность и оберегать мирную жизнь казахстанцев. И это мы должны делать с честью и достоинством, – подчеркнул министр обороны.

Гости мероприятия ознакомились с выставкой военной формы одежды летного и технического составов, а также с современными образцами вооружения и военной техники. На территории части были представлены вертолеты ЕС-145 и Ми-171, самолеты Ан-72 и С-295, танки Т-34 и Т-72, реактивная система залпового огня БМ-13 «Катюша», бронетранспортер БТР-82, БКМ «Арлан» и др. Дети и школьники с интересом слушали комментарии инструкторов и фотографировались на их фоне.

Для участников мероприятия была организована насыщенная программа. Состоялись соревнования по армрестлингу, қазақ күресі, боксу, поднятию гири, подтягиванию на перекладине и перетягиванию каната. После состязаний повара угостили гостей солдатской кашей, напомнившей о коротких минутах отдыха на привале.

Творческий коллектив Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил порадовал зрителей концертом, в программе которого были патриотические композиции и песни военных лет. Особый интерес зрителей вызвало выступление роты почетного караула, впечатлившей зрителей безупречной выправкой, слаженностью действий и высоким уровнем строевой подготовки.

Завершился День открытых дверей церемонией награждения победителей спортивных состязаний и конкурса рисунков на асфальте. Мероприятие стало данью уважения к ветеранам и символом преемственности поколений защитников Отечества.