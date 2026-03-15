В день референдума в Алматинской области родились 24 малыша

Алматинская область является одним из регионов страны с наиболее высоким уровнем рождаемости.

Фото: Pixabay.com

15 марта, в день проведения референдума, в Алматинской области с 00:00 до 12:00 часов на свет появились 24 малыша. Из них 13 мальчиков и 11 девочек, передает BAQ.KZ.

Алматинская область традиционно входит в число регионов с самым высоким уровнем рождаемости в стране. По данным за первые два месяца текущего года в регионе родились 2968 детей.

По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Алматинской области Лейлы Серикбаевой, в регионе ведется системная работа по охране здоровья матери и ребенка.

«Алматинская область является одним из регионов страны с наиболее высоким уровнем рождаемости. Мы уделяем особое внимание вопросам охраны здоровья матери и ребенка, безопасности родов и повышению доступности медицинской помощи. Благодаря проводимой работе ежегодно увеличивается число новорожденных», — отметила Лейла Серикбаева.

Стоит отметить, что в 2025 году в Алматинской области родился 27 131 ребенок.

