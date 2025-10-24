В честь Дня Республики, 25 октября, в Астане состоится заключительная сельскохозяйственная ярмарка с участием производителей Акмолинской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Мероприятие пройдет только один день и обещает стать настоящим праздником урожая.

На ярмарке свою продукцию представят более 100 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий региона. Горожане смогут приобрести около 50 наименований продуктов питания — от свежего мяса и рыбы до молочной продукции, яиц, колбасных изделий, овощей, картофеля, муки и других товаров первой необходимости.

Общий объем привезенной продукции составит более 460 тонн. По словам организаторов, это позволит жителям столицы приобрести качественные продукты напрямую от фермеров по доступным ценам.

Кроме покупок, гостей ярмарки ждет насыщенная концертная программа с участием артистов из Акмолинской области. Атмосферу праздника дополнят волонтеры, которые будут помогать посетителям ориентироваться и делать покупки.

Ярмарка пройдет 25 октября по адресу: Каркаралинское шоссе, 1 (напротив ипподрома "Казанат"). Начало — в 8:00 утра.

Организаторы приглашают всех астанчан и гостей города отметить День Республики вкусно и весело — в компании акмолинских фермеров и артистов.