В дендропарке Шымкента найдено тело

Проводятся следственные действия.

Сегодня 2026, 16:27
Фото: Сгенерировано ИИ

В дендропарке Шымкента найдено тело. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента полиции, передает BAQ.KZ.

По информации правоохранительных органов, по данному факту начато досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства».

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего.

