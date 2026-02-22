В дендропарке Шымкента найдено тело. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента полиции, передает BAQ.KZ.

По информации правоохранительных органов, по данному факту начато досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства».

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего.