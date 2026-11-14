В десяти городах Казахстана 14 ноября ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В список вошли Астана, Алматы, Шымкент и еще семь населенных пунктов.
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В субботу, 14 ноября, в десяти городах Казахстана прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия, которые могут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщили в Казгидромете.
По прогнозу синоптиков, НМУ ожидаются в Павлодаре, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Шымкенте, Туркестане, Талдыкоргане, Алматы и Астане.
Неблагоприятные метеорологические условия возникают при сочетании таких факторов, как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Они препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ и способствуют их накоплению в приземном слое атмосферы.
В такие периоды качество воздуха в населенных пунктах может ухудшаться, что способно негативно сказаться на здоровье людей.
Жителям рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автомобильных дорог и других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам советуют отказаться от длительных прогулок.
Людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы и аллергией при выходе на улицу рекомендуется иметь при себе необходимые лекарства. Также следует ограничить физические нагрузки на свежем воздухе.
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