В десяти городах Казахстана 14 ноября ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В субботу, 14 ноября, в десяти городах Казахстана прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия, которые могут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщили в Казгидромете.

По прогнозу синоптиков, НМУ ожидаются в Павлодаре, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Шымкенте, Туркестане, Талдыкоргане, Алматы и Астане.

Неблагоприятные метеорологические условия возникают при сочетании таких факторов, как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Они препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ и способствуют их накоплению в приземном слое атмосферы.

В такие периоды качество воздуха в населенных пунктах может ухудшаться, что способно негативно сказаться на здоровье людей.

Жителям рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автомобильных дорог и других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам советуют отказаться от длительных прогулок.

Людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы и аллергией при выходе на улицу рекомендуется иметь при себе необходимые лекарства. Также следует ограничить физические нагрузки на свежем воздухе.