В десяти городах Казахстана 31 октября ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В субботу, 31 октября, в десяти городах Казахстана прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности и сократить время прогулок на открытом воздухе.

По данным Казгидромет, предупреждение распространяется на Жезказган, Балхаш, Уральск, Актобе, Шымкент, Алматы, Караганду, Темиртау, Атырау и Астану.

Неблагоприятные метеоусловия возникают при сочетании кратковременных погодных факторов — штиля, слабого ветра, тумана и температурной инверсии. Они препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ и способствуют их накоплению в приземном слое атмосферы.

В такие периоды качество воздуха в населенных пунктах может ухудшаться, что способно негативно отражаться на здоровье людей. На уровень загрязнения также влияют ветер, осадки, влажность и температура воздуха.

В период НМУ рекомендуется сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автомобильных дорог и других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам советуют отказаться от продолжительных прогулок.

Людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы и аллергией при выходе на улицу следует иметь при себе необходимые лекарства. Кроме того, рекомендуется ограничить физические нагрузки на открытом воздухе, а занятия спортом перенести в закрытые помещения.