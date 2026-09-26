В десяти регионах Казахстана прошла операция против участников ОПГ

Комитет национальной безопасности совместно с МВД и при координации органов прокуратуры провёл единовременную операцию в десяти регионах Казахстана.

Мероприятия были направлены на пресечение противоправной деятельности участников организованных преступных групп, криминальных схем в приграничных районах, а также на объектах уголовно-исполнительной системы.

По подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений задержаны и доставлены 29 человек. Девять из них водворены в изоляторы временного содержания.

В ходе операции из незаконного оборота изъяли 25 единиц оружия, две гранаты и 236 единиц боеприпасов.

По выявленным фактам проводятся досудебные расследования.

В КНБ отметили, что иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.