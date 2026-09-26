В десяти регионах Казахстана прошла операция против участников ОПГ
Задержаны 29 человек, из незаконного оборота изъято оружие и боеприпасы.
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Комитет национальной безопасности совместно с МВД и при координации органов прокуратуры провёл единовременную операцию в десяти регионах Казахстана.
Мероприятия были направлены на пресечение противоправной деятельности участников организованных преступных групп, криминальных схем в приграничных районах, а также на объектах уголовно-исполнительной системы.
По подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений задержаны и доставлены 29 человек. Девять из них водворены в изоляторы временного содержания.
В ходе операции из незаконного оборота изъяли 25 единиц оружия, две гранаты и 236 единиц боеприпасов.
По выявленным фактам проводятся досудебные расследования.
В КНБ отметили, что иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
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