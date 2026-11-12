В десяти регионах Казахстана прошли задержания по делу об автомобильном мошенничестве

Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о пресечении деятельности преступной группы, участники которой подозреваются в мошеннических схемах с автомобилями.

По предварительным данным, злоумышленники оформляли транспортные средства в залог на подставных лиц через банки второго уровня и микрофинансовые организации. После получения автомобилей их вывозили за границу, где планировали перепродавать.

Предположительно, по такой схеме из Казахстана вывезли 56 автомобилей.

Оперативные мероприятия прошли одновременно в десяти регионах страны. В результате в полицию доставили 48 человек. Среди них – шестеро предполагаемых организаторов группы. Их поместили в изолятор временного содержания.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также принимают меры по розыску вывезенных автомобилей.

Расследование находится на контроле МВД.

В ведомстве подчеркнули, что работа по противодействию мошенничеству продолжается в рамках концепции «Закон и порядок». Граждан призвали проявлять бдительность при совершении сделок с транспортными средствами и остерегаться сомнительных предложений.