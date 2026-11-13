В десяти регионах страны прогнозируют снег и ухудшение видимости на дорогах

Сегодня в десяти регионах Казахстана прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай, Жетiсу и Ұлытау.

На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование гололедицы, что может осложнить дорожную обстановку.

Водителям рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дорожного покрытия и избегать резких маневров.