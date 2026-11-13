В десяти регионах страны прогнозируют снег и ухудшение видимости на дорогах
13 Ноября 2026, 09:15
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13 Ноября 2026, 09:1513 Ноября 2026, 09:15
130Фото: pixabay.com
Сегодня в десяти регионах Казахстана прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега.
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай, Жетiсу и Ұлытау.
На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование гололедицы, что может осложнить дорожную обстановку.
Водителям рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дорожного покрытия и избегать резких маневров.
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