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В десяти регионах страны прогнозируют снег и ухудшение видимости на дорогах

13 Ноября 2026, 09:15
АВТОР
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pixabay.com 13 Ноября 2026, 09:15
13 Ноября 2026, 09:15
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Фото: pixabay.com

Сегодня в десяти регионах Казахстана прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай, Жетiсу и Ұлытау.

На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование гололедицы, что может осложнить дорожную обстановку.

Водителям рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дорожного покрытия и избегать резких маневров.

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