В 2025–2026 учебном году в Казахстане стартует пилотный проект "Приобщение к труду и профессиям с раннего возраста". В нём примут участие 100 дошкольных организаций по всей стране — 62 государственных и 38 частных детских садов. Программа рассчитана на детей 4–5 лет, передаёт BAQ.KZ.
Цель проекта — формирование у детей трудолюбия, ответственности и настойчивости, а также развитие уважительного отношения к труду и различным профессиям.
Содержание программы адаптировано под возрастные особенности воспитанников: в ходе ежедневных игровых и практических занятий дети будут знакомиться с профессиями и осваивать простейшие трудовые навыки.
Реализация проекта поможет развить умение работать в коллективе, повысить интерес к труду и станет первым шагом к осознанному профессиональному выбору в будущем.
