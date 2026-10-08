В девяти регионах Узбекистана предупредили об угрозе селей и паводков

В Узбекистане 11–12 октября ожидаются сильные дожди. В предгорных и горных районах они могут привести к селям и паводкам, передает BAQ.KZ.

По данным Узгидромета, в зоне риска находятся отдельные районы девяти областей: Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Ташкентской, Наманганской, Ферганской и Андижанской.

Кроме того, из-за сильных осадков в некоторых местах может скапливаться дождевая вода и возникать подтопления.

Жителей предгорных и горных районов, а также туристов и водителей, которые собираются ехать в горы, призвали учитывать прогноз и соблюдать меры предосторожности.

В Ташкентской области предупреждение касается, в частности, Ахангаранского, Бостанлыкского, Паркентского, Пскентского, Уртачирчикского и Юкоричирчикского районов, а также Ангрена и Алмалыка.