В девяти регионах Узбекистана предупредили об угрозе селей и паводков
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В Узбекистане 11–12 октября ожидаются сильные дожди. В предгорных и горных районах они могут привести к селям и паводкам, передает BAQ.KZ.
По данным Узгидромета, в зоне риска находятся отдельные районы девяти областей: Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Ташкентской, Наманганской, Ферганской и Андижанской.
Кроме того, из-за сильных осадков в некоторых местах может скапливаться дождевая вода и возникать подтопления.
Жителей предгорных и горных районов, а также туристов и водителей, которые собираются ехать в горы, призвали учитывать прогноз и соблюдать меры предосторожности.
В Ташкентской области предупреждение касается, в частности, Ахангаранского, Бостанлыкского, Паркентского, Пскентского, Уртачирчикского и Юкоричирчикского районов, а также Ангрена и Алмалыка.
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